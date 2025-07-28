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Сахиба Гафарова: Без участия женщин невозможно построить устойчивый мир - ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
Сахиба Гафарова: Без участия женщин невозможно построить устойчивый мир - ФОТО

28 июля в городе Женева Швейцарской Конфедерации состоялся 15-й саммит женщин-председателей парламентов Межпарламентского союза.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в саммите приняли участие около 350 делегатов, включая женщин-председателей парламентов 29 стран, а также женщин-руководителей ряда международных организаций.

Выступая на мероприятии, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, говоря о значении саммита, отметила, что в условиях, когда современный мир сталкивается с множеством конфликтов, войн и гуманитарных кризисов, женщины находятся в особо уязвимом положении. По ее словам, во многих регионах женщины страдают от насилия, вынужденного переселения, потери социальной защиты, а также отсутствия доступа к образованию, медицинским услугам и безопасности. Конфликты со временем еще больше углубляют существующее гендерное неравенство, перечеркивают достигнутые успехи в сфере прав женщин.

Председатель Милли Меджлиса, отметив, что женщины в Азербайджане хорошо знакомы с этой горькой истиной, напомнила, что в начале 90-х годов прошлого века оккупация 20 процентов наших территорий соседней Арменией повлекла за собой не только разрушение этих земель, но и этнические чистки, вынужденное переселение населения и гуманитарный кризис. Около одного миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Девочки и женщины, составляющие 52 процентов беженцев, потеряли свои дома, семьи и безопасность.

Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан, предоставив женщинам избирательное право в 1918 году — раньше большинства европейских стран, — остается приверженным обеспечению прав женщин и их активного участия во всех сферах общественной жизни.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности в 2020 году Азербайджан успешно реализует меры по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и возвращению туда бывших вынужденных переселенцев. Сегодня на этих землях живут, работают и учатся более 50 тыс. человек. Женщины играют активную роль в создании социально-экономической инфраструктуры, в деятельности образовательных и медицинских учреждений, реализации инициатив по устойчивому развитию и восстановлению культурного наследия на освобожденных территориях.

Кроме того, Сахиба Гафарова отметила, что в проекте «Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства», который в настоящее время находится на рассмотрении, отражены такие вопросы, как обеспечение занятости женщин, возвращающихся на освобожденные территории, повышение уровня их навыков в области цифровых технологий, проведение исследований для определения их потребностей и другие меры. Она подчеркнула, что 1,5 млн мин, заложенных Арменией, по-прежнему остаются основной преградой для осуществления всех этих работ. Азербайджанские женщины также принимают участие в мероприятиях по разминированию, которые требуют значительных человеческих и финансовых ресурсов.

С. Гафарова подчеркнула, что несмотря на все трудности, без участия женщин невозможно построить устойчивый мир. Активное вовлечение женщин в процессы не только способствует снижению рисков насилия, но и создает прочную основу для долгосрочного развития.

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