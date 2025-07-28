Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, будет ли встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным, в настоящее время не особо заинтересован в контактах с ним.

"Я не знаю. Я больше не особо заинтересован в беседах с ним", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли личная встреча с Путиным помочь решить украинский конфликт, и рассматривает ли он такую возможность.

При этом американский лидер отметил, что "мы посмотрим, что будет дальше".

Ранее Трамп также сообщил, что новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50-ти дней.

"Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Источник: Интерфакс