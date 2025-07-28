СГБ задержала организаторов сети, занимавшейся техническими махинациями на экзаменах

Выявлена сеть, которая с целью обеспечения положительных результатов на вступительных экзаменах в вузы снабжала ряд абитуриентов специальным скрытым техническим оборудованием (микронаушник, микрокамера, мини-телефон, провод, Mi-Fi роутер и др.).

По обращению Государственного экзаменационного центра, эти лица были выявлены и задержаны Службой государственной безопасности (СГБ), в их отношении было возбуждено уголовное дело.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндуз.

Отмечается, что данный инцидент привёл к аннулированию результатов некоторых абитуриентов.