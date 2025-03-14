Сумма средств, выделяемых на улучшение качества медицинских услуг в Азербайджане, увеличилась более чем на 8 процентов

В отчетном году на обязательное медицинское страхование населения и реализацию ряда государственных программ в этой сфере в целях повышения качества и доступности услуг в сфере здравоохранения из бюджета был выделен 1 млрд 368 млн манатов (рост на 8,2 проц).

Об этом сообщил премьер-министр Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2024 году на проходящем 14 марта заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр сказал, что правительство рассматривает возможность расширения пакета медицинских услуг в предстоящий период в целях защиты здоровья населения.

Источник: АЗЕРТАДЖ