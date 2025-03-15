В Баку проходит сессия на тему «Гендер-безопасность-климат: взаимосвязь» - ФОТО

XII Глобальный Бакинский форум «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности», проходящий под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви, продолжает работу панельными сессиями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сессия «Гендер-безопасность-климат: взаимосвязь» проходит под модераторством президента Ассоциации ООН-Венгрия, основателя движения Women4Diplomacy, президента 36-й сессии ЮНЕСКО, экс-посла Венгрии при ООН и ЮНЕСКО Каталины Богьяй.

В ходе панельной сессии состоятся выступления экс-президента Латвии (1999-2007), сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Вайры Вике-Фрайберга, экс-посла Ливии в Европейском Союзе, главного советника принца Талала бен Абдулазиза Аль Сауда Фарида Аллаки, бывшего премьер-министра Греции (2009-2011) Георгиоса Папандреу, президента Национального совета по правам человека Кемета Бутроса Гали, исполнительного президента Фонда мира и знаний Муширы Хаттаб, в 2009-2011 годах занимавшей пост министра семьи и населения Египта.