«Euronews» подготовил сюжет о промышленных зонах Азербайджана - ВИДЕО

«Euronews» показал сюжет о промышленных зонах Азербайджана.

Как сообщает news.az, в видеоролике рассказывается о проектах, реализуемых Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики по развитию ненефтяного сектора и диверсификации экономики страны. Отмечается, что созданная в промышленных зонах современная инфраструктура и применяемые налоговые льготы привлекают местных и иностранных инвесторов, способствуя созданию новых рабочих мест и увеличению экспортного потенциала.