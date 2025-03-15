В Баку проведена очередная акция по посадке деревьев и субботник - ФОТО

В рамках Года Конституции и Суверенитета в Баку продолжаются работы по расширению площади зеленых насаждений, восстановлению экологического баланса и охране окружающей среды.

Традиционно в преддверии праздника Новруз, 15 марта, в Наримановском районе города Баку состоялась акция по посадке деревьев, организованная Исполнительной властью города Баку и Общественным объединением «Региональное развитие».

В рамках акции сотрудники исполнительных органов и волонтеры общественного объединения посадили деревья и кустарники, подходящие для климатических условий региона.

Кроме того, в этот день коммунальные службы города провели субботник по уборке города в преддверии одного из самых любимых народом праздников – Новруза. При помощи специальной техники были промыты проспекты и улицы, бордюры, осветительные столбы, ограждения вдоль дорог, а также скамейки в парках и зонах отдыха.

Представители частного сектора, откликнувшиеся на обращение столичной мэрии, помыли витрины и фасады торговых и других объектов.

Сотрудники Бакинского объединения по озеленению промыли деревья вдоль магистральных дорог и проспектов от пыли, обрезали сухие ветви и провели агротехническое обслуживание зеленых зон.

Работы по озеленению и уборке города продолжатся.