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Зачитан приговор Тофигу Ягублу

First News Media18:45 - Сегодня
Зачитан приговор Тофигу Ягублу

Завершился судебный процесс по уголовным делам члена Национального совета Тофига Ягублу и обвиняемого вместе с ним журналиста Эльнура Мамедова.

Приговор был оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева.

Согласно решению суда, Тофиг Ягублу приговорен к 9 годам лишения свободы, а Эльнур Мамедов – к 8 годам.

Отметим, что Т. Ягублу и Э. Мамедов обвинялись по следующим статьям Уголовного кодекса: 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), 320 (Подделка официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, их незаконное изготовление, сбыт или использование поддельных документов), 320.1 (Подделка или незаконное изготовление удостоверения, дающего права или освобождающего от обязанностей, а также изготовление или сбыт поддельных государственных наград, печатей, штампов, бланков), 320.2 (Использование заведомо поддельных документов, указанных в статье 320.1).

Источник: Report

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