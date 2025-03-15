Милли Меджлис потребовал от Европарламента отказаться от политически мотивированных действий к Азербайджану

Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса направил Европарламенту письмо-протест на резолюцию, принятую 13 марта.

Об этом сообщили в Милли Меджлисе.

"Мы выражаем решительный протест против необоснованной, предвзятой резолюции Европейского парламента от 13 марта под названием "Незаконное задержание армянских заложников и фиктивные судебные процессы". В этом документе игнорируются принципы суверенитета, верховенства закона и справедливости, а также законное право Азербайджана привлекать к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления. Кроме того, резолюция сознательно умалчивает исторические реалии последних 30 лет и страдания азербайджанского народа из-за незаконных действий Армении", - говорится в заявлении комитета.

Судьба около 4 тысяч пропавших без вести граждан Азербайджана до сих пор неизвестна, но Европейский парламент предвзято игнорирует эти преступления и вместо этого выдвигает необоснованные обвинения против Азербайджана.

"Восстановив свою территориальную целостность в соответствии с международным правом и Уставом ООН, Азербайджан имеет законное право привлекать к ответственности виновных в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и терроризме. Обвинения (в адрес Азербайджана - ред.) о "блокаде" и "этнической чистке" в 2023 году являются политически мотивированными вымыслами, с помощью которых пытаются скрыть истинных виновников – вооруженные силы Армении, десятилетиями оккупировавшие азербайджанские земли, изгнавшие 750 тысяч азербайджанцев и разрушившие сотни городов и сел", - подчеркивается в документе.

Реинтеграция Карабахского региона в конституционные рамки Азербайджана была проведена в полном соответствии с международным правом.

В заявлении комитета указывается, что большинство жителей армянской национальности добровольно приняли решение покинуть регион, а Азербайджан и сейчас готов обеспечить их права и безопасность: "В этом контексте призывы Европейского парламента к санкциям и дипломатическим ограничениям являются недопустимым вмешательством во внутренние дела Азербайджана".

Комитет отмечает, что Азербайджан привержен международному праву и обеспечению мира в регионе. "Внешнее давление и несправедливые обвинения не изменят нашей решимости защищать свой народ и территорию от оккупации и вооруженного сепаратизма. Лица, представшие перед судом, не являются военнопленными – это преступники, нарушившие законодательство Азербайджана, и их привлечение к ответственности проходит в рамках справедливого судебного процесса. Таким образом, резолюция Европейского парламента лишь нагнетает напряженность и препятствует установлению прочного мира в регионе. Мы призываем Европарламент уважать принципы справедливости и суверенитета, отказаться от политически мотивированных решений, препятствующих миру и примирению. Только справедливость и взаимопонимание обеспечат устойчивую стабильность на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

Источник: Report