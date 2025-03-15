На Глобальном Бакинском форуме состоялось панельное заседание «Новые технологии для нового мира» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В третий день Глобального Бакинского форума состоялась панельная сессия на тему «Новые технологии для нового мира».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в панельной сессии под модераторством эксперта Фонда Маршала и Анненбергского политического центра Сьюзан Несс принимали участие заместитель генерального директора Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас, главный советник Инициативы по управлению искусственным интеллектом в Оксфордском университете Сэм Дэвс, бывший премьер-министр Греции (2009-2011) Георгиос Папандреу, ИТ-специалист Управления информационно-коммуникационных технологий при штаб-квартире Организации Объединенных Наций, помощник генерального секретаря Бернардо Мариано, бывший президент Болгарии Роcен Плевнелиев, бывший министр обороны Монтенегро Милича Пежанович, бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Фариз Джафаров.

Заместитель генерального директора Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас в своем выступлении отметил приоритетность внедрения новых технологий. «В настоящее время во всем мире во всех областях внедряется лишь 45 процентов технологий искусственного интеллекта, а 25 процентов находятся на стадии проверки. Что касается персонала, то женщины здесь составляют лишь 20 процентов. Готовясь к дискуссиям, мы отмечали, какие вопросы важны в области управления и безопасности. Оказалось, что в Африке в центр обработки отправляется всего 2 процента данных. Следует отметить, что ООН выдвинула различные инициативы в этой области, включая безопасность, мониторинг и т.д.. В прошлом году мы разработали около 50 механизмов в системе ООН. Также хотелось бы особо подчеркнуть разработанный ЮНЕСКО механизм этического поведения. В связи с этим хочу особо отметить призыв по искусственному интеллекту генерального секретаря ООН. Я считаю, что для внедрения искусственного интеллекта во всем мире необходимо создавать глобальные центры, совершенствовать законодательство, развивать навыки людей. Только 5 процентов стран мира имеют квалифицированный персонал в области искусственного интеллекта. Мы объединили более 100 стран и создали глобальные учебные центры для увеличения числа квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта», - добавил Томас Ламанаускас.

Старший советник Инициативы по управлению искусственным интеллектом в Оксфордском университете Сэм Дэвс отметил важность уделения особого внимания технологиям искусственного интеллекта, заявив, что между государствами существует геополитическая конкуренция. «Каждый хочет внедрять инновации в технологии в своей стране. В связи с этим различные страны проводят тренинги», - отметил Сэм Дэвс.

Подчеркнув, что в Китае вступили в силу нормативные акты, касающиеся технологий, Сэм Дэвс также не исключил возможности того, что искусственный интеллект может привести к раздробленности.

Бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил о том, что эта технология больше используется для разработки оружия массового уничтожения, чем для таких проблем, как образование, изменение климата. Бывший премьер-министр заявил, что это выходит из-под контроля, а искусственный интеллект находится в руках крупных государств, таких как США и Китай. «Эти технологии очень важны в образовании, изменении климата. Мы должны подумать о том, сколько искусственного интеллекта следует использовать для демократии, потому что технологии должны служить человечеству», - подчеркнул он.

Представитель ООН Бернардо Мариано отметил, что исследования искусственного интеллекта ведутся уже почти 60 лет, появился СhatGPT. «Его развитие нас очень удивляет. Правительства должны решать проблемы, связанные с искусственным интеллектом. Подобно положительным сторонам искусственного интеллекта, у него есть отрицательные и темные стороны. Искусственный интеллект в настоящее время контролируется людьми. Такого никогда раньше не было. Здесь на первый план выходят люди, а не государства. ООН должна оказывать поддержку правительствам в решении существующих проблем, а также проблем, вызванных новыми технологиями», - добавил он.

Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев подчеркнул, что этичное использование технологий является одним из важнейших вопросов, обсуждаемых на XII Глобальном Бакинском форуме. Новые технологии, а также искусственный интеллект должны служить науке и людям, приносить пользу человечеству.

В своем выступлении бывший министр обороны Монтенегро Милица Пежанович отметила, что искусственные технологии должны повысить ценность необходимых отраслей. Указав на наличие благоприятного пространства для развития инноваций, Милица Пежанович заявила, что важно обратить внимание на возможность трансформации искусственного интеллекта в негативном ключе.

Бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, экс-министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что сегодня технологии формируют нашу повседневную жизнь, а также влияют на политическую сферу: «Все это влияет на конфиденциальность человеческой жизни. Здесь должен быть комплексный подход». Он отметил, что крупные технологические компании отдают предпочтение этичному поведению.

Исполнительный директор Центра анализа и координации четвертой промышленной революции Фариз Джафаров отметил, что в Азербайджане разработана Стратегия развития цифровой экономики. «Для нас очень важно повышение уровня цифровых знаний граждан. Мы создали в Азербайджане уникальную систему, чтобы люди могли воспользоваться искусственным интеллектом. В настоящее время 4SIM работает над внедрением искусственного интеллекта для расследования звонков в «колл-центр» Министерства экономики и Налоговой службы. В ряде областей в Азербайджане уже применяется искусственный интеллект. Мы запустили программу распознавания лиц граждан. В настоящее время этой программой пользуются около миллиона граждан», - сообщил Фариз Джафаров.

Панельная сессия продолжилась дискуссиями.