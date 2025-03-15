В Центре Гейдара Алиева состоялась международная конференция, посвященная вопросам охраны древних поселений человека - ФОТО

15 марта в Центре Гейдара Алиева состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Охрана древних поселений человека: угрозы и современные подходы», организованная Министерством культуры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик об Азыхской и Тагларской пещерах.

Выступивший на конференции заместитель министра культуры Фарид Джафаров отметил ключевые аспекты мероприятия. По его словам, основная задача заключалась в проведении на международном уровне мероприятия, посвященного охране древних поселений. «Эти места чаще всего подвергаются вандализму во время войн. Кроме того, на их состояние влияют природные факторы. На самом деле вопрос сохранности культурного наследия во время вооруженных конфликтов актуален уже 150 лет. В Агдаме прошла крупная конференция, посвященная влиянию мин на культурное наследие. Агдам – один из регионов, столкнувшихся с минной угрозой. Сегодня режимы охраны должны меняться и адаптироваться к новым вызовам. Особенно важно принимать меры против угроз, связанных с изменением климата. В рамках COP29 также обсуждалась взаимосвязь культуры и изменения климата. Культура играет важную роль в снижении последствий климатических изменений», – отметил Ф. Джафаров.

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев подчеркнул, что самой серьезной угрозой для культурного наследия сегодня является минная проблема. Он отметил, что большая часть освобожденных территорий включает объекты культурного наследия: «В этом направлении в рамках ЮНЕСКО ведутся определенные работы. Проблема мин затрагивает как материальное, так и нематериальное культурное наследие. Исследования в древних поселениях, мнения ученых в очередной раз доказывают, что защита культурного наследия – один из главных приоритетов. Проведение подобных обсуждений важно, поскольку направления, представляемые международным организациям, формируются на основе тем, определяемых экспертами и общественностью. Однако прежде всего ключевое значение имеют знания и экспертиза. Продвижение и возможная номинация древних человеческих поселений в рамках ЮНЕСКО – очень важный вопрос».

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова рассказала о деятельности Фонда в данном направлении. «Древние поселения – это духовные и исторические источники прошлого. Их охрана крайне важна для передачи нашей истории и культуры будущим поколениям. Сохранение таких памятников требует применения новых методов в археологии и реставрации. Сегодняшнее мероприятие предоставляет нам возможность обсудить вопросы сохранения исторических памятников, являющихся неотъемлемой частью мирового культурного наследия», – добавила она.

Президент Института культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Саад С. Хан рассказал о направлениях деятельности организации.

Директор Института археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент Германского археологического института, доцент Фархад Кулиев поделился своими впечатлениями от работы на освобожденных территориях: «В тот период мы стали свидетелями целенаправленного разрушения наших культурных памятников. Это было крайне болезненно и тяжело. Исторические памятники азербайджанского народа систематически уничтожались. Наша цель – восстановить эти памятники и передать их будущим поколениям».

Заместитель директора Института истории, этнографии и археологии Нахчыванского отделения НАНА, член-корреспондент Академии Вели Бахшалиев подробно рассказал о наскальных изображениях Гямигая и подчеркнул, что они являются свидетелями нашей древней истории.

Мероприятие продолжилось сессией в формате вопрос-ответ.