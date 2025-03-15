Стармер заявил о переходе к обсуждению деталей отправки войск в Украину

Западные страны переходят к обсуждению операционных деталей отправки миротворческих сил в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе»,- сказал он по итогам онлайн-саммита по Украине. Стармер заявил, что военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся 20 марта в Лондоне для обсуждения конкретных шагов по размещению своих войск в Украине с целью, как утверждают эти страны, обеспечения мира после урегулирования конфликта.

Источник: ТАСС