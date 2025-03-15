Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах

Владимир Зеленский утвердил состав делегации для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Соответствующее распоряжение опубликовано на его сайте.

Возглавит делегацию глава офиса Зеленского Андрей Ермак, в ее состав включены глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. Делегация образована "для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира".

Ермак также уполномочен по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации, привлекать сотрудников других учреждений и экспертов.

Именно в таком составе Киев был представлен 11 марта в Джидде на встрече с американской стороной. После нее было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву. В заявлении также отмечено, что стороны договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критически важных минеральных ресурсов.

Источник: ТАСС