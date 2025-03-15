 Премьер Италии объявила от отказе страны от участия в военной миссии в Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Премьер Италии объявила от отказе страны от участия в военной миссии в Украине

First News Media17:00 - Сегодня
Премьер Италии объявила от отказе страны от участия в военной миссии в Украине

Италия не намерена участвовать в вооруженной миссии на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра республики Джорджи Мелони, которая участвовала в видеоконференции лидеров западных стран по поводу украинского конфликта, его публикуют на сайте правительства.

«Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжать работать с европейскими партнерами и США над определением прочных и эффективных гарантий безопасности Украине. Она также подтвердила, что не предусмотрено никакое участие страны в вероятной военной миссии на земле», — сказано в заявлении.

15 марта в онлайн-формате стартовала встреча с участием лидеров около 25 стран Запада по ситуации на Украине. Саммит организован премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который 2 марта уже собирал преимущественно европейских руководителей в Лондоне, чтобы обсудить вопрос помощи Украине на фоне прекращения военной помощи со стороны США.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
455

Актуально

Общество

В Азербайджане температура понизится на 10-15 градусов – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Политика

Иордания поддержала завершение переговоров между Баку и Ереваном по мирному ...

Общество

В Баку проведена очередная акция по посадке деревьев и субботник - ФОТО

Общество

«Euronews» подготовил сюжет о промышленных зонах Азербайджана - ВИДЕО

В мире

Задержанный в Белграде протестующий угрожал взорвать резиденцию президента

Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу

Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах

AFP: Павел Дуров покинул Францию

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Китае в 2026 году запустят массовое производство летающих авто

Трамп признал, что НАТО ведет против РФ войну на Украине

Полный демонтаж Украины: Разведка раскрыла жесткие требования Москвы

Все московские аэропорты не принимают и не отправляют рейсы

Последние новости

В Азербайджане температура понизится на 10-15 градусов – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 19:00

Руководитель БИГ рассказал в ООН о насилии над детьми во французских колониях - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

Иордания поддержала завершение переговоров между Баку и Ереваном по мирному соглашению

Сегодня, 18:35

Задержанный в Белграде протестующий угрожал взорвать резиденцию президента

Сегодня, 18:25

Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу

Сегодня, 18:20

Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах

Сегодня, 18:15

AFP: Павел Дуров покинул Францию

Сегодня, 18:00

На Глобальном Бакинском форуме состоялось панельное заседание «Новые технологии для нового мира» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:50

Стармер заявил о переходе к обсуждению деталей отправки войск в Украину

Сегодня, 17:35

В Баку проведена очередная акция по посадке деревьев и субботник - ФОТО

Сегодня, 17:30

Глава МАГАТЭ заявил, что может стать генсеком ООН

Сегодня, 17:15

«Euronews» подготовил сюжет о промышленных зонах Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 17:10

Премьер Италии объявила от отказе страны от участия в военной миссии в Украине

Сегодня, 17:00

Милли Меджлис потребовал от Европарламента отказаться от политически мотивированных действий к Азербайджану

Сегодня, 16:50

Глобальный Бакинский форум: необходимы специальные мероприятия в поддержку деятельности женщин - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:45

Президент Сербии спрогнозировал последствия массовых протестов

Сегодня, 16:40

В Азербайджане запустят несколько фармацевтических производств

Сегодня, 16:25

В Турции более 100 школьников отравились едой

Сегодня, 16:10

Министр: Проверка деятельности пластических хирургов в Азербайджане завершится в апреле

Сегодня, 16:00

Президент Узбекистана утвердил соглашение о «зеленой» энергии с Казахстаном и Азербайджаном

Сегодня, 15:55
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19