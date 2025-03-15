Премьер Италии объявила от отказе страны от участия в военной миссии в Украине

Италия не намерена участвовать в вооруженной миссии на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра республики Джорджи Мелони, которая участвовала в видеоконференции лидеров западных стран по поводу украинского конфликта, его публикуют на сайте правительства.

«Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжать работать с европейскими партнерами и США над определением прочных и эффективных гарантий безопасности Украине. Она также подтвердила, что не предусмотрено никакое участие страны в вероятной военной миссии на земле», — сказано в заявлении.

15 марта в онлайн-формате стартовала встреча с участием лидеров около 25 стран Запада по ситуации на Украине. Саммит организован премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который 2 марта уже собирал преимущественно европейских руководителей в Лондоне, чтобы обсудить вопрос помощи Украине на фоне прекращения военной помощи со стороны США.

Источник: Газета.ру