Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе

Великобритания не поддерживает идею распространения ядерного оружия в Европе.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, комментируя утверждения различных экспертов о возможности появления ядерного оружия у европейских стран на фоне снижения интереса США к делам Старого Света.

"Наша позиция состоит в том, что мы сделаем все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия. Это четкая и последовательная позиция нашего правительства", - сказал Стармер, выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит по итогам онлайн-саммита по Украине.

Источник: ТАСС