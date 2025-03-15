Иордания поддержала завершение переговоров между Баку и Ереваном по мирному соглашению

Иордания приветствует завершение переговоров между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного соглашения.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Королевства.

"МИД Иордании приветствует достигнутый прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией на пути к подписанию соглашения, которое положит конец многолетнему конфликту между двумя странами. Официальный представитель министерства Суфиан Кудах подчеркнул поддержку Королевством всех усилий, направленных на урегулирование споров мирными средствами, способствующих укреплению региональной и международной безопасности", - говорится в заявлении.