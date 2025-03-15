Руководитель БИГ рассказал в ООН о насилии над детьми во французских колониях - ФОТО - ВИДЕО

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов выступил с очередными заявлениями на 58-й сессии Совета по правам человека ООН.

Report сообщает, что А.Аббасов привлек внимание к насилию и нарушениям прав детей на территориях под колониальным гнетом Франции, особенно в Реюньоне, Новой Каледонии, Гваделупе, Мартинике, Французской Полинезии, Корсике, Майотте и Французской Гвиане.

Руководитель БИГ представил участникам мероприятия статистические данные, отраженные в отчетах Детского фонда ООН по этой теме за 2020 и 2023 годы.

В связи с этим он подчеркнул важность соблюдения Конвенции ООН о защите прав ребенка и Палермского протокола.