Руководитель БИГ рассказал в ООН о насилии над детьми во французских колониях - ФОТО - ВИДЕО
Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов выступил с очередными заявлениями на 58-й сессии Совета по правам человека ООН.
Report сообщает, что А.Аббасов привлек внимание к насилию и нарушениям прав детей на территориях под колониальным гнетом Франции, особенно в Реюньоне, Новой Каледонии, Гваделупе, Мартинике, Французской Полинезии, Корсике, Майотте и Французской Гвиане.
Руководитель БИГ представил участникам мероприятия статистические данные, отраженные в отчетах Детского фонда ООН по этой теме за 2020 и 2023 годы.
В связи с этим он подчеркнул важность соблюдения Конвенции ООН о защите прав ребенка и Палермского протокола.
Abbas Abbasov, Executive Director of the Baku Initiative Group, made his next remarks at the 58th session of the UN Human Rights Council.#Report #ReportAz #ReportNewsAz #Azerbaijan #BakuInitiativeGroup #UN #UNHumanRightsCouncil pic.twitter.com/bvMeXOqHgq — Report News Agency (@reportaznews) March 15, 2025