Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу 18 марта, сообщает Sana со ссылкой на управление гражданской авиации республики.

В ведомстве сообщили агентству, что аэропорт готов принимать рейсы после завершения «всех технических и административных мероприятий». По данным Sana, 18 марта аэропорт начнет принимать внутренние и международные рейсы. «Управление приветствует все авиакомпании, желающие выполнять рейсы в международный аэропорт Алеппо и из него», – говорится в публикации.