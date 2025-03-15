Задержанный в Белграде протестующий угрожал взорвать резиденцию президента

Задержанный сотрудниками правоохранительных органов в штатском у здания Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии протестующий угрожал взорвать президентский дворец, при нем не обнаружили бомбы.

Как передаетТАСС, об этом сообщило МВД республики.

«Сотрудники МВД в Белграде арестовали и доставили в служебное помещение лицо с инициалами В. Б. 1972 года рождения, который сегодня <...> сообщил охранникам, что у него с собой две бомбы и что он хочет взорвать здание президентского дворца. При осмотре лица взрывных устройств обнаружено не было»,- говорится в заявлении пресс-службы сербского МВД.

На зданиях в районе администрации президента Сербии, где проходит акция протеста, появились снайперы, передает корреспондент РИА Новости. Само здание скупщины оцеплено полицейскими. Плотные кордоны полицейских стоят и вокруг Пионерского парка у здания администрации, где расположен палаточный лагерь сторонников президента Александра Вучича.