На Глобальном Бакинском форуме проходит панельная сессия на тему «Новые технологии для нового мира» - ФОТО

В третий день XII Глобального Бакинского форума начала работу панельная сессия на тему «Новые технологии для нового мира».

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, модератором панельной дискуссии выступает эксперт Анненбергского центра политики Сьюзан Несс.

В обсуждениях принимают участие заместитель генерального директора Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас, главный советник Инициативы по управлению искусственным интеллектом Оксфордского университета Сэм Давс, бывший премьер-министр Греции (2009–2011) Георгиос Папандреу, специалист по информационным технологиям Управления информационно-коммуникационных технологий штаб-квартиры ООН, помощник генерального секретаря Бернардо Мариано, экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-министр обороны Монтенегро Милица Пеянович, бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, экс-глава МИД Узбекистана Владимир Норов и исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Фариз Джафаров.

В ходе сессии участники выступят с докладами и примут участие в обсуждениях.