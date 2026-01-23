Азербайджан передал Армении остававшихся в Карабахе 10 армян и 1 русского

Азербайджан передал Армении остававшихся в Карабахском регионе 10 армян и одного русского (гражданина Армении).

Об этом сообщил министр труда и соцвопросов Арсен Торосян, передает Sputnik Армения.

Они оставались там с момента полной ликвидации сепаратистского режима в Карабахе.

«Дорогие соотечественники, сообщаю, что 10 армян, проживающих до сих пор в Карабахе (Азербайджанская Республика), и один гражданин Армении русской национальности обратились в соответствующие органы Азербайджана и Армении с просьбой о переезде в Республику Армения. На основании заявлений указанные лица были перевезены в Республику Армения», — написал армянский министр на своей странице в facebook.