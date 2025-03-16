Власти Сербии предложили Северной Македонии помощь после пожара на дискотеке

Президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил направить вертолеты и врачей в помощь после пожара на дискотеке.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Я предложил от имени Сербии и президент Северной Македонии приняла, чтобы мы отправили как помощь вертолеты и другие медицинские транспортные средства, бригады врачей и приняли в больницах Сербии большое число пострадавших при трагедии в Кочани», — поделился Вучич.

Он добавил, что 18 марта в Сербии будет объявлено днем траура.

Источник: Gazeta.Ru