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Азербайджан выразил соболезнования Северной Македонии

First News Media17:30 - Сегодня
Азербайджан выразил соболезнования Северной Македонии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Северной Македонии в связи с крупным пожаром в городе Кочани, который унес жизни десятков людей.

Соответствующее заявление опубликовано в аккаунтах МИД в социальных сетях.

"Мы глубоко опечалены известием о страшном пожаре в Кочани, Северная Македония, в результате которого погибли десятки людей. Выражаем искренние соболезнования всем, кто понес эту трагическую утрату, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.

Отметим, что в результате пожара, вспыхнувшего во время концерта в Кочани, погибли не менее 50 человек.

Источник: Trend

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