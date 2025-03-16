Азербайджан выразил соболезнования Северной Македонии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Северной Македонии в связи с крупным пожаром в городе Кочани, который унес жизни десятков людей.

Соответствующее заявление опубликовано в аккаунтах МИД в социальных сетях.

"Мы глубоко опечалены известием о страшном пожаре в Кочани, Северная Македония, в результате которого погибли десятки людей. Выражаем искренние соболезнования всем, кто понес эту трагическую утрату, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.

Отметим, что в результате пожара, вспыхнувшего во время концерта в Кочани, погибли не менее 50 человек.

Источник: Trend