В Азербайджане к ответственности привлечены 13 клиник

В течение сентября в отношении 13 клиник были приняты меры административного взыскания, составлены протоколы на основе соответствующих статей Кодекса об административных проступках.

Как сообщили в Аналитическом экспертном центре (АЭЦ) Министерства здравоохранения, был выявлен факт осуществления двумя общими хирургами деятельности в сфере пластической хирургии, не соответствующей их квалификации, передает 1news.az.

Отмечается, что в связи с этими фактами по статье 215.1 Кодекса об административных проступках были составлены 2 протокола и направлены в производство.

Всего в сентябре текущего года в связи со стоматологической деятельностью было составлено 7 протоколов. Из них 5 - по статье 210.1, а 2 - по статье 215.1 Кодекса об административных проступках.

Сообщается, что контрольные мероприятия по выявлению и устранению правонарушений в сфере медицинских и эстетических услуг продолжаются. АЭЦ объективно и оперативно расследует обращения граждан в установленном порядке и принимает предусмотренные законодательством меры в связи с выявленными правонарушениями.