Повредившему бюст Гейдара Алиева в Тбилиси грозит до пяти лет тюрьмы

Первое судебное заседание по делу о повреждении бюста Гейдара Алиева в Тбилиси, по которому проходит гражданин Армении, назначено на 12 ноября.

Об этом Sputnik Армения сообщила его адвокат Теона Перадзе.

40-летний мужчина с конца сентября содержится под стражей в пенитенциарном учреждении №8. Ему предъявлено обвинение по статье 187 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за повреждение имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам Перадзе, ее подзащитный в настоящее время находится в предварительном заключении, расследование дела продолжается.

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