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Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных средств - ФОТО

Редакция 1news11:09 - Сегодня
Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных средств - ФОТО

5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов ООО Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations в Пираллахинском промышленном парке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о деятельности промышленных зон и Пираллахинского промышленного парка.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк был создан Указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2016 году. Основными целями являются развитие и поддержка фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, стимулирование местного производства в обеспечении потребностей населения в лекарственных препаратах и повышение занятости в производственном секторе. В Пираллахинском промышленном парке зарегистрировано 6 резидентов.

В настоящее время в нашей стране функционируют 8 промышленных парков – Сумгайытский, Мингячевирский, Гарадагский, Пираллахинский, Агдамский, Гаджигабульский промышленные парки, «Экономическая зона Аразская долина» и Балаханский промышленный парк. В текущем году был заложен фундамент Нахчыванского промышленного парка, ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры. Кроме того, осуществляются проектные работы по созданию необходимой инфраструктуры на территории Западного промышленного парка, который охватит административные территории города Гянджа и Шамкирского района.

Основатель ООО Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations Абидин Гюльмюш проинформировал Президента Ильхама Алиева о предприятии.

Было сообщено, что в 2023 году это предприятие получило статус резидента Пираллахинского промышленного парка. Учредителями являются турецкая компания Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi A.Ş. (66%), Фонд развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) при Министерстве экономики (29%) и турецкая компания SIA Pharmaceuticals (5%). Наряду с частными инвестициями, проект общей стоимостью 113,9 млн манатов финансировался за счет инвестиций Фонда развития бизнеса Азербайджана в размере 13,2 млн манатов, льготного кредита в размере 10 млн манатов. Как резидент промышленного парка, предприятие было освобождено от НДС и таможенных пошлин на сумму более 7 млн манатов.

Годовая производственная мощность предприятия, расположившегося на территории площадью 5,2 гектара, составляет 60 млн упаковок лекарственных препаратов, включая 2,5 млрд таблеток и капсул. Здесь будут производиться кардиологические, неврологические, урологические, диабетологические, гастроэнтерологические препараты, обезболивающие средства, антибиотики и другие лекарства.

Перспективы развития предприятия включают увеличение производства, локализацию производства более 500 препаратов в течение 5 лет, максимальное удовлетворение внутреннего спроса и расширение географии экспорта.

Завод оснащен оборудованием ведущих компаний США, Японии, Германии, Швейцарии, Китая, Дании, Швеции и Турции, что позволяет производить лекарственные препараты в соответствии с высокими международными стандартами. Наряду с продажей продукции на внутреннем рынке, планируется ее экспорт в Узбекистан, Казахстан, Грузию и другие зарубежные страны.

Здесь постоянной работой будут обеспечены 178 человек.

Предприятие также выделило место для образовательного и научного сотрудничества. Так, здесь создана официальная учебная база для Карабахского университета и Азербайджанского медицинского университета.

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