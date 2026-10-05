Иран вызвал посла Норвегии из-за Starlink
Посла Норвегии в Тегеране Поля Бьёрнестада вызвали в МИД Ирана в связи с использованием спутникового интернета Starlink.
Об этом сообщает Fars.
До сведения дипломата было доведено, что США и Израиль используют спутниковый интернет Starlink против Ирана.
Как отмечает издание, Бьёрнестаду также заявили, что Норвегия как страна, где сеть Starlink зарегистрирована в Международном союзе электросвязи, обязана предотвращать её несанкционированное распространение на территории Ирана.
«Иран потребовал от правительства Норвегии принять срочные и эффективные меры для прекращения деятельности, нарушающей суверенитет и национальную безопасность Ирана», — сообщает Fars.
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