Иран вызвал посла Норвегии из-за Starlink

Посла Норвегии в Тегеране Поля Бьёрнестада вызвали в МИД Ирана в связи с использованием спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает Fars.

До сведения дипломата было доведено, что США и Израиль используют спутниковый интернет Starlink против Ирана.

Как отмечает издание, Бьёрнестаду также заявили, что Норвегия как страна, где сеть Starlink зарегистрирована в Международном союзе электросвязи, обязана предотвращать её несанкционированное распространение на территории Ирана.

«Иран потребовал от правительства Норвегии принять срочные и эффективные меры для прекращения деятельности, нарушающей суверенитет и национальную безопасность Ирана», — сообщает Fars.