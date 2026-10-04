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Политика

Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий

Редакция 1news14:26 - Сегодня
Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий

Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят семь условий, предусмотренных ранее достигнутыми договоренностями.

Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, требования Тегерана основаны на положениях Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Галибаф заявил, что Вашингтон в последние дни передавал Ирану новые предложения через посредников, однако Тегеран не намерен принимать односторонние условия.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил, что предложенный Тегераном план может привести к открытию Ормузского пролива в течение семи дней, если США согласятся на иранские условия.

Он подчеркнул, что Иран по-прежнему предпочитает дипломатический путь, однако готов ответить в случае нового военного сценария.

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