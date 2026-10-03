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Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы развития отношений

Редакция 1news15:53 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы развития отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщает 1news.az, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов выразил соболезнования иранскому коллеге в связи с кончиной его сестры, а также пожелал терпения ее семье и близким.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений.

В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в регионе и вопросы безопасности, подчеркнув важность обеспечения мира и стабильности, укрепления взаимного доверия и расширения регионального сотрудничества.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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