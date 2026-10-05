Эмин Амруллаев: Мысль о том, что искусственный интеллект не заменит учителя - банальна

«Мнение о том, что «учитель и есть учитель, искусственный интеллект его не заменит» - это банальная мысль».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении на VII Международном форуме «Новые вызовы в образовании».

Министр отметил, что можно дискутировать на тему: «Какую роль должен играть искусственный интеллект в азербайджанской школе? Является ли он нашим другом, коллегой или соперником?».

«Искусственный интеллект уже вошел в дверь. Главный вопрос заключается в том, как им пользоваться. При этом при использовании искусственного интеллекта важно проявлять осторожность в двух аспектах: оценивание и технологическая скорость», - добавил Э. Амруллаев.