ASELSAN заключила контракты на €2,46 млрд - ВИДЕО
Турецкая оборонная компания ASELSAN и Управление оборонной промышленности при Президенте Турции заключили контракты на поставку гибридных систем противовоздушной обороны общей стоимостью €2,46 млрд.
Об этом сообщает TRT Haber.
Согласно заявлению ASELSAN, опубликованному на Платформе раскрытия информации (KAP), соглашения предусматривают поставку гибридных систем ПВО на сумму 2 млрд 460 млн евро.
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2.460.000.000 Avro olan sözleşmeler imzalandı.
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Agreements regarding the procurement of Hybrid Air Defence Systems have been signed between ASELSAN and Presidency… pic.twitter.com/9h1QzQbbHa — ASELSAN (@aselsan) October 5, 2026