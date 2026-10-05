Правительственные силы Йемена взяли Зубаб

Правительственные силы Йемена восстановили контроль над районом Зубаб, расположенным вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

По его данным, подразделения «Аль-Амалика» («Бригады гигантов») и «Дар аль-Ватан» («Щит родины») вытеснили из района отряды движения «Ансар Аллах» (хуситы). Правительственные войска обошли позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации.

Военные источники телеканала сообщили, что перед установлением контроля над Зубабом в районе продолжались ожесточенные бои. В результате наступления йеменской армии удалось практически полностью перекрыть линии снабжения хуситов.