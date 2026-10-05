Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австрии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев 5 октября принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австрии в нашей стране Этьена Берхтольда.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Посол вручил верительные грамоты главе нашего государства и сказал на азербайджанском языке: «Ваше превосходительство, господин Президент, для меня большая честь вручить Вам свои верительные грамоты в качестве нового посла Австрии в Баку».
Посол выразил надежду, что за период своей дипломатической деятельности в нашей стране он еще лучше выучит азербайджанский язык.
Глава нашего государства выразил удовлетворение тем, что посол говорит на азербайджанском языке.
Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что сотрудничество между нашими странами в политическом диалоге, экономической сфере, области взаимных инвестиций, культуры и других направлениях в будущем расширится еще больше, отметив, что австрийские компании на протяжении многих лет осуществляют деятельность в Азербайджане, и подчеркнул важность увеличения их числа в перспективе.
Глава нашего государства отметил, что со времени установления дипломатических отношений между двумя странами наши связи, основанные на взаимном уважении, динамично развиваются.
Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.
Посол отметил, что будет упорно трудиться в направлении расширения наших двусторонних отношений.
В ходе беседы была затронута роль взаимных визитов на различных уровнях, политических консультаций и межпарламентских связей в развитии наших отношений, подчеркнута важность сотрудничества Азербайджана и Австрии в рамках международных организаций.
На встрече был отмечен вклад нашей страны в обеспечение энергетической безопасности Европы, в связи с чем с удовлетворением было вспомнено начало поставок азербайджанского природного газа в Австрию с января текущего года.