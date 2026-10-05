Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австрии - ФОТО

Президент Ильхам Алиев 5 октября принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австрии в нашей стране Этьена Берхтольда.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Посол вручил верительные грамоты главе нашего государства и сказал на азербайджанском языке: «Ваше превосходительство, господин Президент, для меня большая честь вручить Вам свои верительные грамоты в качестве нового посла Австрии в Баку».

Посол выразил надежду, что за период своей дипломатической деятельности в нашей стране он еще лучше выучит азербайджанский язык.

Глава нашего государства выразил удовлетворение тем, что посол говорит на азербайджанском языке.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что сотрудничество между нашими странами в политическом диалоге, экономической сфере, области взаимных инвестиций, культуры и других направлениях в будущем расширится еще больше, отметив, что австрийские компании на протяжении многих лет осуществляют деятельность в Азербайджане, и подчеркнул важность увеличения их числа в перспективе.

Глава нашего государства отметил, что со времени установления дипломатических отношений между двумя странами наши связи, основанные на взаимном уважении, динамично развиваются.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

Посол отметил, что будет упорно трудиться в направлении расширения наших двусторонних отношений.

В ходе беседы была затронута роль взаимных визитов на различных уровнях, политических консультаций и межпарламентских связей в развитии наших отношений, подчеркнута важность сотрудничества Азербайджана и Австрии в рамках международных организаций.

На встрече был отмечен вклад нашей страны в обеспечение энергетической безопасности Европы, в связи с чем с удовлетворением было вспомнено начало поставок азербайджанского природного газа в Австрию с января текущего года.