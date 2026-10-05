Турист из США готовил теракт в Израиле

Американского туриста задержали возле штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве после заявления о намерении совершить теракт.

Об этом 5 октября в соцсети X сообщил корреспондент израильского телеканала i24News Гай Азриэль.

По словам журналиста, турист прибыл к месту, попросил разрешения войти и вызвал подозрения своим поведением. Его задержали после того, как он, предположительно, заявил в социальных сетях о намерении совершить нападение.

Как утверждает Азриэль, в настоящее время израильские власти рассматривают вопрос о депортации мужчины из страны.