Нападение на полицейских в Иране - ФОТО

В результате вооружённого нападения на полицейский патруль в городе Бампур в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан погибли два сотрудника правоохранительных органов, ещё один получил ранения.

Согласно иранским СМИ, за нападением стоят «террористы, являющиеся наёмниками, связанными с американо-израильским врагом».

Нападавшим удалось скрыться. Силы безопасности Исламской Республики объявили их в розыск. В регионе проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.

Источник: Tasnim