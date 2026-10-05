Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Малайзии в Азербайджане - ФОТО

5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии в нашей стране Азнифу Иснарию бинт Абдул Гани.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручила главе нашего государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что между нашими странами существуют дружественные и братские отношения, глава государства подчеркнул важность доведения экономического сотрудничества до уровня политических связей, расширения партнерства в энергетической, инвестиционной, туристической и других сферах, продолжения активного политического диалога. В этом контексте Президент Ильхам Алиев отметил роль взаимных визитов делегаций различного уровня.

Президент Азербайджана пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

Посол передала главе государства приветствия Короля Малайзии Его величества Султана Ибрагима и Премьер-министра Анвара Ибрагима, а также приглашение посетить Малайзию.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Королю и Премьер-министру Малайзии. Выразив признательность за приглашение, глава государства подчеркнул, что с удовлетворением принимает его. В свою очередь Президент Ильхам Алиев пригласил Короля и Премьер-министра Малайзии посетить с визитом Азербайджан.

Посол отметила, что на протяжении многих лет отношения между нашими странами находятся на очень хорошем уровне. Она сказала, что приложит усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах связей, была подчеркнута важность взаимной поддержки наших стран в рамках международных организаций.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в туристической сфере, в том числе взаимной отмены визовых требований для стимулирования туризма, налаживания прямого воздушного сообщения между Азербайджаном и Малайзией.

На встрече также были затронуты связи в области образования, было отмечено, что азербайджанские студенты обучаются в Малайзии, а малазийские студенты получают образование в нашей стране на основе стипендиальных программ, предоставляемых Азербайджанским государством.