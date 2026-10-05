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Премьер Испании распускает парламент – в стране проведут досрочные выборы

Редакция 1news11:50 - Сегодня
Премьер Испании распускает парламент – в стране проведут досрочные выборы

Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил о назначении на 29 ноября внеочередных всеобщих выборов.

Он сделал соответствующее заявление после того, как 2 октября Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не поддержал два декрета в сфере жилья, одобренные правительством страны. «Я решил созвать внеочередное заседание Совета министров уже этим утром, чтобы распустить Генеральные кортесы (парламент – ред.) и назначить всеобщие выборы, которые пройдут в воскресенье, 29 ноября, в соответствии со сроками, установленными законом», – сказал премьер.

На выходных в ряде городов прошли массовые акции протеста из-за жилищного кризиса.

Источник: ТАСС

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