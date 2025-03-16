В Баку будет изменена схема движения автобусных маршрутов №17 и №24

В Баку в связи с ремонтными работами на кольцевой дороге в рамках проекта новой автодороги на пересечении улиц Ахмеда Раджабли и Улугбея в Наримановском районе (напротив ресторана "Шеки") с 17 марта будет изменена схема движения автобусных маршрутов №17 и №24.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Маршрут №17:

ул.Фатали-хан Хойского → ул.Ага Нематуллы → ул.Тебриза

ул.Тебриза → ул.Ага Нематуллы → ул. Фатали хан Хойского

Далее будет следовать по стандартной схеме движения.

Маршрут №24:

пр. Зии Буниятова → ул.Ахмеда Раджабли → ул.Тебриза

ул.Ахмеда Раджабли → пр. Зии Буниятова

Далее будет следовать по стандартной схеме движения.

Источник: Report