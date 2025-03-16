Хикмет Гаджиев: XII Глобальный Бакинский форум зарекомендовал себя как международная площадка для обсуждения глобальных проблем
XII Глобальный Бакинский форум успешно завершился.
Об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.
"Глобальный Бакинский форум зарекомендовал себя как важная международная платформа для обсуждения ключевых глобальных проблем. В этой связи сердечно поздравляю генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви Ровшана Мурадова, всю команду и волонтеров. Центр, носящий имя великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, отражает его философию гуманизма.
Желаю Международному центру Низами Гянджеви успехов в дальнейшей деятельности", - отметил Х. Гаджиев.
Источник: Report
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