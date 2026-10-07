МИД: Из Сирии репатриированы 13 граждан Азербайджана

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, 6 октября из Сирийской Арабской Республики в Азербайджан были репатриированы 13 граждан Азербайджана, в том числе 6 женщин и 7 детей.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в первую очередь были установлены местонахождение репатриантов, их личности и принадлежность к гражданству Азербайджанской Республики.

В Сирию были направлены члены Рабочей группы, состоящей из представителей государственных органов, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана, оказавшихся в кризисных ситуациях за рубежом. Репатриантам было обеспечено первичное медицинское и психологическое обследование.

Впоследствии при соответствующей координации со стороны посольств Азербайджана в Сирии и Турции, а также Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, гражданам были выданы свидетельства на возвращение в Азербайджан и приобретены авиабилеты, после чего они были доставлены в страну.

Предусматривается принятие соответствующих мер по социальной реабилитации репатриантов и их реинтеграции в общество.

Сообщается, что правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территориях иностранных государств.