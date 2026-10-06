В Совете глав СНГ примут участие девять лидеров стран содружества

Участниками Совета глав государств СНГ станут лидеры девяти стран содружества.

Как передает ТАСС, об этом на брифинге рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Что касается непосредственно саммита, свое участие подтвердили девять глав государств СНГ. "Помимо [лидеров] Туркменистана и России, это президент Азербайджана, премьер-министр Армении, президент Беларуси, президент Кыргызстана, президент Казахстана, президент Таджикистана, президент Узбекистана", - перечислил помощник российского лидера.