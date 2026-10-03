Эрдоган поздравляет с Днем сотрудничества тюркских государств - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал публикацию в своем Х по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.
«От всего сердца поздравляю с 17-й годовщиной Нахчыванского соглашения, обеспечившего создание нашей Организации тюркских государств, и с Днем сотрудничества тюркских государств.
На этом братском пути, на который мы вступили под девизом «Единство в языке, мыслях и делах», желаю, чтобы наше единство, сплоченность и солидарность были вечными и нерушимыми», - говорится в публикации турецкого лидера в социальной сети Х.
Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2026
Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin,… pic.twitter.com/F5FSIkl4JZ