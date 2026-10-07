Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины - ФОТО - ВИДЕО

Лионель Месси провел свой последний матч за сборную Аргентины, выйдя на поле стадиона «Монументаль» в Буэнос-Айресе против команды Бенина.

Матч закончился со счетом 3:0.

Месси забил гол на 71-й минуте встречи. Также голами отличились Николас Отаменди (48-я минута) и Нико Пас (61-я минута).

Этот матч стал прощальным для капитана сборной Аргентины. Месси выступал за национальную команду с 2005 года. За это время он провел 208 матчей и забил 126 голов.

Перед матчем он поблагодарил сборную и болельщиков, заявив, что «уходит с миром, сделав все, что мог».

В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 2022 года, двукратным победителем Кубка Америки (2021, 2024) и обладателем множества других трофеев.

В активе Месси рекордные восемь «Золотых мячей», он трижды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА, шесть раз выигрывал «Золотую бутсу» лучшего бомбардира европейских чемпионатов, дважды получал «Золотой мяч» чемпионата мира.

На клубном уровне Месси продолжает выступать за «Интер Майами», с которым у него контракт до 2028 года.