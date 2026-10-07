СМИ: пережившая неудачную попытку казни Пайк пришла в сознание

Выжившая после неудачной попытки казни в американском штате Теннесси Криста Пайк пришла в сознание, сообщает PBS News со ссылкой на ее адвокатов.

По словам защиты, женщина находится в сознании и может разговаривать. При этом ее руки получили серьезные повреждения, а сама она остается прикованной наручниками к кровати.

«Ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения. Прогноз остается неясным, но, как минимум, мы ожидаем длительного периода восстановления», — говорится в заявлении.

Смертный приговор Пайк пытались привести в исполнение 30 сентября, ее признали виновной в убийстве сокурсницы в 1995 году. Незадолго до процедуры апелляционный суд приостановил казнь, однако Верховный суд США отменил это решение.

Пайк ввели две смертельные дозы пентобарбитала, однако она осталась жива и была доставлена в больницу. По словам свидетелей, после ввода первой инъекции женщина осталась в сознании и спрашивала, должна ли ее рука «так себя чувствовать», а после ввода второй дозы свидетели слышали ее храп, пока ей не отключили микрофон.

3 октября адвокаты Пайк сообщили, что Криста остается без сознания в критическом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Две ее руки после попытки казни были «опухшими, обожженными и покрытыми волдырями».

В судебном ходатайстве говорится, что препарат, предположительно, попал в ткани под кожей.

Пайк вместе с ее молодым человеком была осуждена в 1995 году за убийство их однокурсницы — 19-летней Коллин Слеммер. После убийства пара вырезала на теле Слеммер пентаграмму и оставила другие сатанинские («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистской организацией и запрещено) элементы на месте преступления.

В случае исполнения приговора она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

Источник: РБК