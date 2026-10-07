Трамп заявил, что завершение войны в Украине становится ближе

Президент США Дональд Трамп полагает, что урегулирование конфликта на Украине приближается.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но это в действительности становится ближе. Хотя так не выглядит», — заявил американский лидер, выступая с речью в Балтиморе (штат Мэриленд).

«Мы еще не добились завершения войны России и Украины. Я над этим работаю. Думал, для меня это будет легче всего, я добился завершения восьми войн. И это тоже произойдет достаточно скоро», — добавил Трамп.