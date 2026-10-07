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Азербайджан уделяет приоритетное внимание защите и развитию детей — Шахрияр Гаджиев

Редакция 1news08:10 - Сегодня
Азербайджан уделяет приоритетное внимание защите и развитию детей — Шахрияр Гаджиев

Полноценное и гармоничное развитие ребенка в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности является необходимым условием создания устойчивых и процветающих обществ.

Об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев на заседании Третьего комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по пункту 66 повестки дня «Поощрение и защита прав детей».

«Особое внимание и помощь, которые Всеобщая декларация прав человека признает правами детей, должны обеспечиваться комплексно посредством предоставления медицинских и социальных услуг, а также качественного образования. Создание равных возможностей для детей также имеет важнейшее значение для достижения более высоких результатов в их социальном и экономическом развитии.

Полноценное и гармоничное развитие ребенка в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности является необходимым условием создания устойчивых и процветающих обществ. В связи с этим в Пакте во имя будущего дети и молодежь признаются важными участниками позитивных изменений.

В Азербайджане дети составляют почти 30 процентов населения. Защита и развитие детей, а также обеспечение полного осуществления ими своих прав человека играют важную роль в социальной политике государства.

Программа «Национальная стратегия в области детей на 2020–2030 годы», утвержденная Президентом Азербайджана, определяет ключевые вопросы и предусматривает стратегии решения проблем, связанных с защитой и развитием детей. Особое внимание уделяется детям из уязвимых групп, включая детей, лишенных родительской опеки, детей с проблемами со здоровьем, а также детей из семей, пострадавших от конфликта.

В то же время в 2026 году был принят новый закон «О правах ребенка», направленный на решение современных проблем, укрепление механизмов защиты и дальнейшее приведение нормативно-правовой базы в соответствие с международными стандартами. Закон определяет общие цели и обязательства государства, гарантии обеспечения наилучших интересов ребенка, а также широкий перечень прав и свобод. Новая нормативная база в полной мере отражает обязательства, вытекающие из Конвенции о правах ребенка.

Азербайджан также уделяет приоритетное внимание защите и развитию детей в постконфликтный период. В рамках восстановительных и реконструкционных работ вынужденные переселенцы, в том числе дети, возвращаются в места своего происхождения. Благодаря Программе «Великое возвращение» почти 4 тысячи учащихся получили возможность обучаться в образовательных учреждениях в 2026–2027 учебном году.

Судьба и местонахождение 71 ребенка из более чем 4 тысяч человек, пропавших без вести в начале 1990-х годов, остаются острой гуманитарной проблемой для Азербайджана в постконфликтный период. Еще одной проблемой, угрожающей жизни людей, в том числе детей, является масштабное загрязнение территорий минами. С 1990-х годов преднамеренно установленные мины стали причиной гибели и тяжелых ранений более 3 400 человек, включая детей и молодых людей. Эти гуманитарные проблемы требуют усиления международного сотрудничества наряду с принимаемыми на национальном уровне мерами.

В заключение Азербайджан вновь подтверждает свою твердую приверженность обеспечению качественных медицинских и образовательных услуг, а также созданию благоприятных условий для развития детей на всех этапах — от рождения до подросткового возраста», — заявил Гаджиев.

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