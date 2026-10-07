На Тайване за неделю от гриппа умерли 44 человека
Вспышка гриппа на Тайване сохраняется на эпидемическом уровне.
Число новых случаев тяжелого течения заболевания и летальных исходов достигло максимальных недельных показателей, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний острова.
С 29 сентября по 5 октября было зарегистрировано 219 случаев тяжелого течения гриппа и 44 летальных исхода. Это самые высокие недельные показатели за весь сезон гриппа 2025–2026 годов.
По-прежнему преобладает вирус гриппа типа А. На долю штамма H1N1 приходится 90,7% всех выявленных случаев заболевания.
Согласно официальной статистике, всего в период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года на Тайване было зафиксировано 1 862 случая тяжелого течения гриппа и 378 летальных исходов. Большинство случаев тяжелого течения болезни пришлось на людей в возрасте 65 лет и старше или лиц с хроническими заболеваниями.