 Эльчин Амирбеков: Для необратимости мира необходимо ликвидировать коллизию между мирным договором и Конституцией Армении - ФОТО | 1news.az | Новости
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Эльчин Амирбеков: Для необратимости мира необходимо ликвидировать коллизию между мирным договором и Конституцией Армении - ФОТО

Редакция 1news14:30 - Сегодня
Эльчин Амирбеков: Для необратимости мира необходимо ликвидировать коллизию между мирным договором и Конституцией Армении - ФОТО

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках рабочего визита в Швейцарию провел в Берне встречи с госсекретарем Федерального департамента иностранных дел Александром Фазелем, советником по национальной безопасности Габриэлем Люхингером, руководителем Секретариата по международным делам Парламента Клаудио Фишером и руководящими представителями Женевского центра политики безопасности (GCSP).

На встречах обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-швейцарских отношений, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, региональная безопасность и транспортные связующие артерии, а также возможности сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования.

На встрече с А. Фазелем был отмечен импульс, данный развитию сотрудничества между двумя странами проведенными в последнее время взаимными визитами высокого уровня, а также состоявшимся в прошлом месяце в Берне заседанием Совместной экономической комиссии. Состоялся обмен мнениями по расширению связей в сферах промышленности, «зеленой» энергетики, цифровых технологий, инноваций, сельского хозяйства и туризма, поощрению деятельности швейцарских компаний в Азербайджане, в том числе их более активного участия в проектах восстановления и реконструкции, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях. Были рассмотрены возможности празднования в 2027 году 35-й годовщины установления дипломатических отношений, а также продолжения политического диалога высокого уровня.

Эльчин Амирбеков довел до внимания противоположной стороны информацию о текущем этапе процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией и достигнутых практических результатах. Было подчеркнуто, что укрепление взаимного доверия, развитие экономических и торговых связей, а также контакты между институтами гражданского общества играют важную роль в доведении преимуществ мира до населения обеих стран. До противоположной стороны была доведена позиция Баку относительно шагов, которые азербайджанская сторона считает необходимыми для обеспечения прочного мира и подписания мирного соглашения. Было отмечено, что устранение существующего правового несоответствия между положениями мирного соглашения и действующей Конституцией Армении необходимо и неизбежно с точки зрения обеспечения необратимости мирного процесса и устойчивости сформировавшегося в настоящее время де-факто мира.

В контексте региональных связующих артерий обсуждались развитие Среднего коридора, реализация Зангезурского коридора, который обеспечит восстановление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также входящего в его состав проекта TRIPP, и их возможный вклад в расширение регионального сотрудничества и укрепление мира.

На встрече с Г. Люхингером состоялся обмен мнениями о возможностях мирного решения продолжающихся в Евразийском регионе военных конфликтов. Были проведены обсуждения по расширению контактов между Азербайджаном и Швейцарией в сфере безопасности, в том числе вокруг кибербезопасности, гибридных угроз и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита была представлена информация о гуманитарной угрозе, создаваемой минами и неразорвавшимися боеприпасами в Азербайджане, их негативном влиянии на безопасное возвращение бывших вынужденных переселенцев и восстановительно-созидательные работы. Швейцарская сторона заявила о готовности рассмотреть возможности поддержки в сфере гуманитарного разминирования, в том числе возможные проекты через Женевский международный центр гуманитарного разминирования.

На встрече, проведенной в Женевском центре политики безопасности, были рассмотрены возможности продолжения сотрудничества между данной структурой и высшими учебными заведениями и аналитическими центрами Азербайджана по исследовательским и учебным программам, представляющим взаимный интерес.

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