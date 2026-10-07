 В Баку и пяти районах Азербайджана временно ограничат подачу электроэнергии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку и пяти районах Азербайджана временно ограничат подачу электроэнергии

Редакция 1news08:14 - Сегодня
В Баку и пяти районах Азербайджана временно ограничат подачу электроэнергии

В Баку, Агдере, Гёранбое, Гёйчае и Евлахе 7 октября возникнут перебои с электроснабжением.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ.

Так, в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Исмаил бека Гутгашенлы, Мирали Сеидова, на части Парламентского проспекта и вблизи массива "Ганлы гёль".

В поселке Биляджяри Бинагадинского района перебои с 10:00 до 16:00 будут наблюдаться на улице Худадата бека Мелик-Асланова и в новом жилом массиве.

Кроме того, с 12:00 до 17:00 отключения будут введены в селах Ашагы Оратаг и Юхары Оратаг.

В Гёранбойском районе с 11:00 до 16:00 света не будет в селе Йолгулулар.

В Гёйчайском районе на вемя работ с 10:00 до 15:00 отключения будут в селах Алыкянд, Чярякя, Хюнгютлю, Халитли, Гарахыдыр, Гараман, Лякчылпаг, Маллы Шыхлы, Мырты, Ялман, Ениарх.

В Евлахском районе света не будет в селах Ашагы Гархун и Юхары Гархун с 10:00 до 15:00.

"После завершения плановых работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".

Поделиться:
442

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Армения должна предоставить все данные о судьбе пропавших ...

Политика

Джейхун Байрамов отправился в Туркменистан

Общество

МЧС предупредило жителей Азербайджана о риске пожаров при похолодании - ВИДЕО

Политика

Совет по медиа: Сообщения об «азербайджанском следе» в деле экс-главы германской ...

Общество

Новый фильм Тома Круза провалился в прокате - ВИДЕО

АЖД увеличивает число рейсов в этом направлении

МЧС предупредило жителей Азербайджана о риске пожаров при похолодании - ВИДЕО

В Баку муж убил молодую жену

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Когда поступят пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне?

Эрдоган открыл бульвар «Азербайджан»

Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни, усилится ветер 

Последние новости

Школу в Агдаме назвали в честь героя кыргызского эпоса

Сегодня, 11:36

Идеологические принципы, диктуемые «Глобальным перекрестком»

Сегодня, 11:33

Новый фильм Тома Круза провалился в прокате - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Джейхун Байрамов отправился в Туркменистан

Сегодня, 11:28

АЖД увеличивает число рейсов в этом направлении

Сегодня, 11:25

МЧС предупредило жителей Азербайджана о риске пожаров при похолодании - ВИДЕО

Сегодня, 11:18

В Грузии мужчина пытался продать уран

Сегодня, 11:15

В Баку муж убил молодую жену

Сегодня, 11:12

Ереван и Дели обсуждают возможность производства и сборки ракет Pinaka Mk-II в Армении

Сегодня, 11:10

Ильхам Алиев: Армения должна предоставить все данные о судьбе пропавших азербайджанцев

Сегодня, 11:00

Совет по медиа: Сообщения об «азербайджанском следе» в деле экс-главы германской разведки - дезинформация

Сегодня, 10:41

Фариз Рзаев: Азербайджан передал останки более 2 тысяч армянских военнослужащих

Сегодня, 10:37

Хэлли Берри, обвиняемая в жестоком обращении с сыном, заявила, что сама является жертвой домашнего насилия

Сегодня, 10:33

Глава СГБ: Армении переданы сведения о 834 азербайджанцах, которых скрывали от международных организаций - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 10:29

В Исмаиллы напали с ножом на жителя Баку

Сегодня, 10:27

Владимир Кличко заявил о продаже украшений Хейден Панеттьери и потребовал расследования

Сегодня, 10:25

EBU прокомментировал отказ Чехии от участия в «Евровидении-2027» - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

Ильхам Алиев: Ни один из наших пропавших без вести граждан не забыт

Сегодня, 10:19

В Мардакяне водитель Lada оказался зажат в салоне: кадры спасения - ВИДЕО

Сегодня, 10:17

Казахстан передаст России список граждан в зоне боевых действий

Сегодня, 10:15
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55