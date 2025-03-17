В Хызы автомобиль прокурора попал в ДТП: Есть пострадавшие

В Хызинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Niva и Toyota Camry.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, о ДТП сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители автомобилей, а также прокурор Хызинского района Хаяла Асланова, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Camry.

«Состояние пострадавших стабильное, на данный момент их лечение продолжается в больнице. По факту прокуратура Сиязаньского района проводит расследование», — говорится в сообщении.